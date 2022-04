Anne LEFEVRE

Curieuse de nature, mon parcours professionnel reflète en particulier ma capacité à faire aboutir des projets.

De formation scientifique, je travaille à la fois comme journaliste et comme conseil en développement des PME en particulier pour des entreprises innovantes des secteurs scientifiques et technologiques et pour les laboratoires de recherche.

De l'étude de faisabilité au lancement de la nouvelle activité, j'aborde les problématiques avec rigueur et créativité.

Par ailleurs, je suis en contact avec les organismes de développement des PME dans ma région.



Mes compétences :

Conseil

Rédaction

Communication

Relations Presse

Journalisme

Management

Innovation

Audit