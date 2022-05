Christophe HAGE

Issu d'une filière universitaire à Lille, j'ai commencé ma carrière dans une société appelée Marben en 1994. Suite à de nombreux rachats et autres fusions, j'ai travaillé chez Atos Origin durant treize années. Cette collaboration prend fin en Juillet 2007. La société qui m'accueille actuellement est un opérateur télécom (Completel/Numericable).



Ma carrière se caractérise par deux phases : la première phase m'a permis de travailler pour des équipementiers télécom, la seconde m'a permis d'adresser les opérateurs télécoms à travers leurs systèmes d'informations (plus particulièrement des problématiques de provisioning à travers les EAI).



Mes compétences se situent sur l'ensemble du cycle en V, dans le domaine du management et de la réalisation.



Mes compétences :

Unix

Architecture SI

Spring

Java EE

Management

Enterprise Application Integration