Anne LENOIR

Diplômée d’une école d’ingénieurs généraliste, j’ai intégré en 2005 la société ABCD INTERNATIONAL, fabricant de cloisons démontables de bureaux, en tant qu’ingénieur Développement Produits.



En 2009, j’ai rejoint la filiale SOBAC, fabricant et installateur de cloisons amovibles et spécialisée dans le second œuvre de bâtiment. Au sein de l’équipe travaux, mon poste de Chargée d’Affaires consiste à gérer des projets d’aménagement de bureaux dans sa totalité, de la phase étude technique et offre commerciale à la réalisation des travaux.



Cette approche globale des opérations me permet de développer et d'enrichir des compétences techniques et commerciales en gestion de projets, planification et coordination des travaux, organisation et pilotage des chantiers, négociation des achats, gestion de portefeuilles client, suivi financier des affaires.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Construction

Microsoft Excel

Reporting financier

Microsoft Office

Microsoft Word

Gestion des opérations

Management opérationnel

Gestion des ventes

Planification de projet

Étude de marché

Développement commercial

Gestion de projet