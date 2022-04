Anne LESNE ESCULIER

Je suis tombée par hasard dans la finance mais l'engouement fut rapide et j'ai très vite apprécié ce domaine varié, aux multiples fonctions et facettes, et en mouvance constante.

Je ne saurais plus aujourd'hui envisager de continuer dans un autre domaine.

20 années d'expérience en milieu bancaire m'ont permis d'évoluer et de conserver en permanence une motivation et le gout de me dépasser(indispensable si l'on veut rester dans la course dans ce domaine qui subit de profondes évolutions et ou la concurrence est omniprésente).

Vendre, conseiller, atteindre ses objectifs, les dépasser, avoir de réels contacts humains tout en réalisant sa fonction commerciale, voila ce que j'apprécie le plus.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Assurance

Immobilier

Produits financiers

Gestion de portefeuille

Commercial