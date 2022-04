Bonjour à tous,

Je crée actuellement ma société de web design. Sous son nom, Iticom, se cache un projet innovant et dynamique !

Je propose mes services en matière de communication d'entreprise par le biais d'un site internet, d'un flyer, d'un carte de visite, d'une enseigne, d'une newsletter, etc...Le communication au sein d'une entreprise est très importante afin de vous faire connaître mais aussi pour montrer votre image de marque. Cet aspect de la vie de votre entreprise est à prendre au sérieux et nécessite donc de s'entourer des bonnes personnes !

Bientôt, je sillonnerai les routes au volant de mon camping car afin d'être votre partenaire partout en France ! Voilà d'où vient le "iti" de iticom...itinérant.

Actuellement basée dans le Var je me ferais un plaisir de vous rencontrer !

Anne-Lise

Facebook : Iticom

LinkedIn : anne-lise coll

Google + : anne-lise coll



Mes compétences :

Wordpress

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Gestion administrative

Adobe Photoshop

Autonomie

Analyser écouter réfléchir agir

Aisance relationelle