Bonjour,



Rentrant en septembre 2015 pour mes derniers mois d'études en Master 2 Marketing Digital et E-Business, je suis aujourd'hui à la recherche d'opportunités et de projets challengants pour mon stage de fin d'étude (à partir de janvier 2016).

N'hésitez pas à me contacter pour échanger plus facilement !

Anne-Lise







Etudes:

2010-2012 : Hypokhâgne, Khâgne, CPGE au Lycée Clémenceau. Nantes

2012 (depuis): Institut Supérieur de Commerce de Paris.

2013 (depuis) (année Erasmus) : International School of Management Dortmund & Francfort.



Expériences :



Juin-Novembre 2014 : Assistant fondateur MEET THE ARTIST, Paris

Avril-Juillet 2013: Assistante Chargée de Recrutement, KEYCOOPT, Lille

Août 2010, 2011, 2012: Animatrice en colonie de vacances pour des jeunes de 8 à 12 ans. Gestion de vie





Compétences:

Allemand, courant

Anglais,courant

Pack Office,Internet.Photoshop, prestashop

Création, Gestion de Projet



Intérêt:

quotidienne. Mises en scène de pièce de théâtre.

Mise en scène 2010 : Professeur Trouillon

Mise en scène 2011: Le Bourgeois Gentilhomme modernisé (Anne Lise Gallon)

Mise en scène 2012: 20 000 lieues sous les mers (revisité par Anne Lise Gallon)

2011-2013: Cheftaine Scouts Pionniers, Vannes & Dunkerque



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Autonomie

Création

Digital Marketing