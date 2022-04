Anne-Lise GIANNETTI

Durant 7 années d’expérience professionnelle dans le conseil opérationnel, spécialisée en marketing, vente et relation client, je suis intervenue sur de nombreuses missions, en France et à l’internationale, dans divers secteurs d’activités.

J’ai mené ces différents projets soit en tant que consultante fonctionnelle / AMOA, soit en tant que chef de projet, à la fois pour des directions informatiques et des directions métier.



Dans le cadre de mes missions, je suis amenée à intervenir pour le compte de grands groupes sur des problématiques liées à la gestion/coordination de projets relation client (audit, refonte et optimisation de processus, suivi et pilotage opérationnel de lancement d’offres et de mise en place de solutions informatiques, accompagnement au changement et formations des opérationnels, …).

De par mon métier de consultante, je travaille dans des environnements changeants et suis capable de m'adapter à tous types de projets, mais aussi de gérer des projets complexes et multi-acteurs.











Mes compétences :

Gestion de projet

Rédaction de livrables

Animation de réunion

Analyse fonctionnelle & risques

Refonte de processus

Facilité d'adaptation et disponibilité au travail

Relationnel clients

Assurance santé

AMOA

Front Office

Conseil

Back Office

CRM

Energie