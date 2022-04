Anne-Lise ROUAUD

Mes derniers postes:

- Directrice de Publicité - Newsco Régie (2014)

- Directrice de clientèle - Infopro Communications, groupe leader d'information et de services professionnels en France (2011-2013)

- Commerciale - Recrut.com, société d'information spécialisée dans le recrutement(2011)

- Chargée de clientèle - Sogi Communication, société éditrice de magazines et sites industriels(2004/2010)





Je suis titulaire d'un DEA en Information et Communication de l'Institut Français de Presse (Paris II) et d'un DEUG de Droit de l'Université Paris II - Assas.



J'ai débuté ma carrière en 1989 comme responsable des relations presse d'une association d'aide aux créateurs d'entreprises, porteurs de projets innovants.

J'ai travaillé ensuite comme chef de publicité puis chef de produit chez EDG Communication, groupe de presse professionnelle (1993/2000).

De 2000 à 2004, j'ai également exercé la fonction de chef de publicité chez Linéaxes-Direct Industrie, société spécialisée dans le marketing direct.



Mes centres d'intérêt sont divers et variés. Côté professionnel: les médias, la communication, l'Industrie, le "BtoB"...Côté personnel: les spectacles (cinéma et théâtre notamment), la culture en général, les voyages...



Mes compétences :

Publicité

Communication

Relations presse

Commercial BtoB

Industrie

Médias