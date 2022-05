- Diplomée Sup de Co Troyes, promotion 1996



- 12 ans d'expérience en presse professionnelle. Responsable de 6 magazines en B to B, de leurs sites Internet, des hors-séries, etc, développement CA, encadrement équipe (5 personnes),



Mes compétences :

Presse

Management

Communication

Publicité

Développement commercial

Vente

Marketing

Internet

Gestion de projet