Anne-Lise SELTZER

J’interviens depuis près de 20 ans en accompagnement des changements et des transformations au sein des organisations, avec un regard sur ce sujet qui s’est enrichi au fil du temps, au gré des fonctions (RH, communication, développement managérial, chef de projet,...), expérimentations et actions engagées.



Ma pratique d’intervention, construite notamment sur la grille de lecture de la sociologie de l’entreprise, fait « le pari de l’acteur » et de sa capacité à mobiliser ses ressources pour concevoir de manière collective des solutions intelligentes en réponse aux défis posés aux organisations.



Comme je crois à la force et à l’intelligence du collectif, je travaille avec des partenaires, aux approches semblables (Dialogue en intelligence collective, Arcône, Sol, Safir, Institut Concerto). J’ai également co-créé l’association « C’est une Maison Bleue » qui réunit des consultants en sciences sociales partageant des valeurs communes sur la place de l'humain au cœur des organisations ainsi que sur le rôle clé de la confiance dans les relations entre les acteurs de l'organisation pour créer de la performance.



Spécialisations :

- Conception de stratégie de changement ad hoc et accompagnement de la mise en oeuvre via des dynamiques collectives et individuelles, management de projet

- Diagnostic socio-organisationnel, construction de scénario d'évolution

- Animation de démarches de co-construction, animation et facilitation de séminaires et groupes de travail, conférences

- Formations, dispositifs d'apprentissage, développement et animation de réseaux et de communautés de pratiques, utilisation des outils numériques



Mes compétences :

Sociologie des organisations et stratégies d'

Sociologie

Conduite du changement

Lean

Organisation apprenante

Culture

Facilitation de l'intelligence collective

Ingénierie de formation

Intelligence collective

Animation de communauté

Développement

Gestion des ressources humaines