Anne-Lise SOUDRY

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL au sein du groupe Anveol depuis Avril 2012, j'ai l'opportunité d'avoir des missions variées dans le domaine du conseil et de l’évaluation professionnelle.



Autonome, appliquée et très investie j’évolue aussi bien sur du bilan de compétences, de la validation de projet professionnel, de l’animation d’atelier et de la gestion de groupe, de la formation, du conseil et de l'aide au recrutement via des assessment center.

De plus, formée aux techniques MRS (méthodes de recrutement par simulation) et habilité pour la passation des ECCP sur de nombreux code Rome (évaluation métier pour le Pôle Emploi), je réalise régulièrement des missions pour ce client.



Au-delà des compétences techniques précédemment explicitées, ces expériences m’ont permis de développer une aisance relationnelle, une capacité à communiquer et à m’exprimer clairement. Épanouie à ce poste, j’aspire à développer les missions de conseil et d’aide au recrutement.



Mes compétences :

Assessment

Evaluation

Psychologue du travail

Recrutement

Bilan de compétence

Animation de formations

Gestion de la relation client