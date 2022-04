Anne LOISELOT

Diplômée dans le domaine de la formation professionnelle pour adultes et en techniques de communication, j'ai pris en charge diverses missions de formation et de conseils dans le domaine de l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté et des adultes en recherche d'emploi.

J'ai d'ailleurs représenté l'ANPE et le CONSEIL GENERAL du département de mon lieu de résidence dans la prise en charge de divers dispositifs d'accompagnement vers l'emploi.

En outre, responsable d'un centre multimédia ouvert au public et aux étudiants de haut niveau et formatrice pendant plusieurs années, j'ai mené à bien des formations aux techniques d'information et de communication multi supports.



Aujourd'hui, je suis investie dans des formations qualifiantes et diplômantes au sein du réseau des GRETA pour lesquels j'assure de la médiation d'entreprise pour mettre sur pied et accompagner des périodes de formation de terrain.

Je souhaiterais poursuivre l'enrichissement de mon parcours et m'impliquer davantage dans de nouvelles missions de formation en direction de personnes salariées et de responsables d'entreprises dans le cadre du DIF et du CIF à la fois dans l'animation de formation auprès des salariés et également de conseils en formation auprès des Responsables.



Affirmer mes qualités d'écoute et de réactivité, compléter mes compétences liées à l'andragogie et répondre aux besoins de mutation au sein des entreprises privées et publiques sont mes nouveaux objectifs.



Mes compétences :

Animateur

Conseiller emploi

Emploi et insertion

Formation

Formation professionnelle

Animation