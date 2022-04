Anne LONG NGUYEN

Après 6 ans passés au sein d'Orange France, j'ai souhaité mettre à profit mes compétences en marketing produit, ma culture client et mon expertise de la distribution, pour relever de nouveaux challenges sur différents secteurs d'activité (licence marques, loisirs, ...).

Ainsi, accompagner des entreprises, soumis à des impératifs ROI et timing serré sur des lancements d'activité m'ont permis d'acquérir une grande capacité d'adaptation, le gout du challenge et un sens aigu du résultat.



Mes compétences :

Analyse marché

Commercial

Communication

Distribution

Innovation

Loisirs

Marketing

Marketing mix

Négociation

Prix

Promotion

Promotion des ventes

Reporting

Telecom

Transversalité

Veille

Veille concurrence

ventes

Web