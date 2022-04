Richard BROCQ

Fondateur de la régie publicitaire Internet Coclico Media.

www.coclicomedia.com



Coclico Media est une régie publicitaire spécialisée sur le media Internet aux Antilles Guyane.



La régie commercialise des espaces publicitaires Internet à travers un réseau de plus de 250 sites locaux et nationaux.

Les annonceurs peuvent ainsi diffuser leurs campagnes Display en géolocalisation sur le ou les départements souhaités.



Nous commercialisons des emplacements premiums sur des sites tels que 01Net, Deezer, Allociné, SXM Cyclone, People Bokay, Antilles resto...



Nos clients : Digicel, EDF, CGSS, Only, INPES, Martinique Automobile...



Mes compétences :

Médias

Internet

Publicité en ligne

Presse

Développement commercial

Marketing