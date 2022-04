Anne LOUCHART

Manager avec plus de 6 ans d’expérience, énergique et dotée d'un esprit d'équipe motivant, à l’écoute,

ayant acquis de bonnes connaissances dans les domaines bancaire, juridique, assurance et recouvrement.

Sensible à la relation client et à la réalisation des objectifs.

Sereine face aux challenges.

Maîtrise de la négociation.



Mes compétences :

Microsoft Office 2011

Esprit analytique

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Leadership

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Analyser les besoins et définir les objectifs

Gestion des risques financiers

Négociation

Analyse juridique

Management