Anne LUCCHINI

Directrice de réseaux de magasins et du développement pour de grandes enseignes pendant 15 ans, J’ai créé Horizon-Commerces pour transmettre mon expertise aux entreprises et collectivités et je fais preuve dans mon approche d’un grand sens des réalités inspiré par une longue expérience du terrain. Je suis à la pointe des dernières innovations et j’interviens comme professeur de négociation commerciale dans des écoles de commerce.



Aujourd’hui, j’ai choisi d’intervenir dans le développement des points de vente notamment en travaillant le facteur humain par le biais de formations :



- Formations pour le personnel des points de vente : Accueil, techniques de vente, expérience de vente…

- Conception et suivi d’outils qualité : livret du vendeur, guide des bonnes pratiques sur le point de vente, guide du service aux clients…

- Formations pour les directeurs régionaux et les responsables Retail



J’ai élargi mon offre de formation pour les managers avec des offres innovantes :



- Formations pour tous les managers de proximité parce qu’ils ont le plus souvent été nommés car ils étaient les meilleurs dans leur domaine (commercial, informatique, comptabilité…) mais sans avoir les compétences d’un manager.

- Formation pour tous les types de manager car l’entreprise évolue et qu’il est nécessaire d’évoluer avec elle.



Et surtout, j’interviens auprès d’entreprises pour leurs points de vente dans les domaines suivants :

- Animations de réseaux

- Études de marché, de faisabilité de projet d’implantation

- Analyse du tissu commercial existant et élaboration de stratégies de développement

- Recherche et définition de concepts magasins

- Plans commerciaux et marketing, books vitrines et merchandising….

- Formalités pour les sociétés étrangères qui ouvrent des magasins en France

- Diagnostics magasins multicritères et visites mystères

- Redressement de points de vente en difficulté.





Mes compétences :

Franchise

magasin

Retail

Vente