Daniel DUMOULIN

Je suis bûcheron dans les Vosges et j'aime travailler en harmonie avec la nature. Le bois est ma passion, que ce soit pour le transformer en bûches de chauffage ou pour en faire des meubles et des objets de décoration. Mais je suis aussi un geek passionné d'informatique, et particulièrement du langage Python. J'aime coder des projets passionnants et apprendre constamment de nouvelles choses dans ce domaine en constante évolution. Suivez-moi pour découvrir mes aventures dans le monde du bois et de l'informatique !