Anne-Lucie TEILLOUT

Actuellement Docteur en électrochimie et Maitre de Conférences à l'Université Paris Sud, je développe un projet sur des catalyseurs métalliques nanostructurés et transparents pour la production d’hydrogène et d’oxygène. Le dénominateur commun aux projets dans lesquels j’évolue est l’utilisation de métaux non-précieux.

J'ai développé mon expérience en France ainsi qu' au États Unis autour de travaux multi-thématiques. Ces travaux originaux étant à l'interface de plusieurs domaines (biologie, chimie et physique) nécessitèrent un travail de conception d'expériences rigoureuses et pointues. De plus, différentes expériences professionnelles dans le domaine de l'électrochimie moléculaire et dans le domaine des piles à combustibles me permettent d'apporter une vision particulière aux différents sujets traités.

Mon ambition est de construire mon parcours professionnel à l’interface de la recherche et de développer mes connaissances sur les énergies à faible impact écologique.





