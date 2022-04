Anne LUTUN

Après 12 années passées en Afrique francophone, pour des raisons familiales, j'ai poursuivi des études de droit international et relations internationales en France pour me spécialiser dans le domaine des droits de l'Homme.

J'ai acquis une certaine expérience en gestion de projet, tout en développant mes compétences de juriste, à la fois sur le terrain et dans des bureaux sièges, en Afrique ou en Asie.



Coordinatrice de programmes au sein de l'association "Avocats Sans Frontières France", puis Directrice, je souhaite intégrer une organisation ou une institution internationale à l'étranger, qui me permettrait de mettre à profit mes compétences acquises en planification stratégique et opérationnelle, programmation, management et gestion des ressources humaines et relations extérieures.



Mes compétences :

Management

Communication interne

Rédaction de rapport

Communication externe

Formation de formateurs

Suivi relationnel (bailleurs, institutions,....)

Gestion de projet

Synthèse rédactionnelle

Direction de structure associative

Coopération internationale