Anne MAILLARD

Ma pratique vise principalement les adultes et les enfants en psychothérapie analytique.



Pour les adultes

Elle permet de vous aider à surmonter les épreuves de la vie quotidienne comme:

La dépression: sortir du cycle infernal.

Revivre après un traumatisme.

Un deuil est toujours une histoire très personnelle.

Retrouver ses repères après un divorce

Douleurs chroniques: une prise en charge "psy"indispensable.

Panser les blessures de famille

La maltraitance



Pour les enfants et adolescents

Tout changement de comportement doit mettre en alerte:

Troubles du sommeil ou de l'alimentation

Un comportement agressif

Des résultats scolaires soudainement en berne

Une tristesse qui envahit l'enfant

un retard de développement

Dyslexie, précocité, hyperactivité

anorexie, boulimie, alcoolisme, toxicomanie



J'ai moi-même suivi une thérapie analytique d'inspiration jungienne afin de bien me connaître et vous accompagner au mieux.





Mes compétences :

Empathie

Esprit d'analyse et de synthèse

Capacité d'écoute et d'adaptation

Intuitive

Ouverture d'esprit