Anne MANSUY

Acheteuse au CERN (Centre Europeen pour la Recherche Nucléaire) à Genève.

En charge des appels d'offres et des contrats pour les départments HR, General Services, Engineering, Communication.



Responsable catégorie pour la Centrale d'Achat des Mousquetaires (Intermarché - Bricomarché). 2003 - 2005

Gestionnaire du compte d'exploitation, j'assurais définition, application et suivi de la stratégie commerciale pour la catégorie Electricité (85 ME de CA) ; Responsable d'une équipe de 3 personnes.



J'ai auparavant travaillé sur la définition des différentes gammes de Produits/Prix en tant que Chef de Marché pour la même catégorie de produits.

De précédentes expériences comme Chef de produit et Commerciale m’ont permis de travailler en BtoB.