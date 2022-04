Anne MARGERIE

Quinze années d'expérience professionnelle m'ont permis de capitaliser des compétences dans les domaines suivants :

Gestion : suivi des tableaux de bords (facturation - grand livre - compte de résultat) , mise en place d'indicateurs de suivi de la performance, préparation des budgets....

Commercial : suivi des grands comptes - participation à des rendez vous commerciaux et des comités de pilotage sur de gros contrats nationaux

Qualité & Sécurité : audit qualité et sécurité

Ressources Humaines : management - recrutement - formation

Je souhaite mettre mes compétences au service d'une entreprise dynamique dotée d'un esprit entrepreneurial et reste attentive à toutes les opportunités pouvant se présenter.



Mes compétences :

Management

Formation