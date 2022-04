Anne MARIE

Depuis près de 10 ans, je mets à profit mes compétences techniques (Ingénieur) et manageuriales (MBA) pour assister les entreprises dans l'amélioration de leur performance opérationnelle. Cette démarche s'intègre dans le cadre de la mise en adéquation entre la stratégie de l'entreprise et son organisation dans un souci d'efficacité opérationnelle (viser l'excellence coût-qualité-délai-EHS) et son développement durable.



A ce titre, j'ai collaboré avec des PME dans des domaines aussi variés que l'aéronautique, l'automobile, le bois, le recyclage, les biens de consommation ...



Fortement sensibilisée aux notions de développement durable et d'élimination des gaspillages, je m'intéresse également aux projets sur l'environnement et l'urbanisme.



Mes compétences :

Développement durable

Environnement

Lean

lean manufacturing

Lean Office

manufacturing

Organisation

Performance

Production

TPS