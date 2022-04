Anne-Marie ARSAC

Après avoir été Notaire pendant plus de vingt ans, je suis actuellement impliquée dans la transaction en immobilier d'entreprise, et plus particulièrement dans les domaines suivants :

- hôtellerie

- immeubles de bureaux

- centres commerciaux

Ceci sur toute la France et pays limitrophes, en l'occurrence Suisse et Allemagne (collaboration avec un Avocat allemand)



Licenciée-Maître en droit (Grenoble),

Diplômée de l'Institut d'Etudes Judiciaires (Grenoble),

Diplômée Notaire (Lyon),

Attestation cursus de formation en propriété intellectuelle (EM Lyon),

Formation en droit européen (St-Etienne)

Nombreux stages notamment en expertise immobilière.