Anne-Marie BALOU

FORMATION



•2001 - 2002 MAITRISE DE BIOCHIMIE ET PHYSIOLOGIE CELLULAIRE

University of Sussex (Brighton, Angleterre, échange Erasmus)

•2000 - 2001 LICENCE PROFESSIONNELLE DE BIOLOGIE APPLIQUEE

Université de Paris-Orsay



•1998 - 2000 DEUG DE SCIENCES DE LA VIE option Economie Gestion

Université de Paris-Orsay



Autres formations

•Langue Anglais : Lu, écrit, parlé

•Informatique : Act!, Axapta, Gold, Maximizer, Microsoft Office



•Vente Formation continue via tebu-bio aux techniques de ventes et à la gestion de territoire





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



tebu-bio S.A, distributeur de réactifs et prestataire de services pour la recherche en biologie (Le Perray en Yvelines) :



• Depuis Janvier 2008 KEY ACCOUNT MANAGER

Développement et suivi de client clé (Secteur Ile de France-Sud)



• mai 2004 – déc. 2007 RESPONSABLE DE CLIENTELE

Vente, prospection, suivi clients (secteur Ile de France)



• Janvier 2003-Mai 2004 RESPONSABLE DE CLIENTELE SEDENTAIRE

Administration des ventes (rédaction des propositions de prix, appels d’offres, saisie des commandes), conseil technique, SAV et télévente.



Laboratoire du Professeur Amstrong, University of Sussex, (Brighton, Angleterre)



• Janvier - Juin 2002 TECHNICIENNE (stagiaire)

Etude de la fonction de 4 protéines chez S.pombe à l`aide de protéines de fusion-GFP : techniques de biologie moléculaire, transfection et imagerie in vivo de la localisation des protéines



AbCys S.A, distributeur de réactifs pour la recherche et le diagnostic (Paris)



•Juillet – Octobre 2002 INGENIEUR CONSEIL (stagiaire)

Conseil technique avant et après-vente



• Février – juillet 2001 ASSISTANCE COMMERCIALE (stagiaire)

Assistance commerciale et technique, lancement d`une gamme de produit, analyse des ventes



DIVERS



Jobs étudiant



• 1999 – 2001 Aide aux devoirs, Association Il était une fois (Fleury Mérogis )



•1997 – 2001 BAFA et Animatrice en centres de vacances et centres de loisirs



Sports pratiqués



• Tennis, Equitation, Golf



Voyages



• Angleterre, Espagne, Egypte, Etats Unis, Italie, Malte et Tunisie



Mes compétences :

Biochimie

Biologie

Commercial

Vente