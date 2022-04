Sylvain PAJOT

De formation DUT puis ingénieur en informatique, 4 années d'expérience professionnelle à l'étranger (États-Unis puis Pologne) ainsi qu'un goût certain pour les langues et les cultures étrangères ont consolidé mon attrait pour les projets d'envergure internationale.



Familiarisé aux applicatifs de gestion de portefeuilles contrats/dossiers, de leur couverture fonctionnelle à leur architecture, je suis constamment impliqué dans la conception, le développement et l'intégration de ces derniers, notamment en contexte de rationalisation des ressources et des compétences.



Fort d'une expérience de 3 ans en tant que responsable d'une unité de développement (4 personnes), j'ai évolué vers des fonctions de pilotage sur des projets informatiques à dominante internationale, principalement dans les secteurs de l'assurance/assistance.



Mes compétences :

Anglais

Assurance

computer

Computer science

Engineering

English

Informatique

Ingénieur informatique

International

Polonais

Software Engineering