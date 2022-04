Anne Marie DEFIEF-LANQUETIN

Après une expérience de deux ans en tant que Directrice générale des services d'une petite commune de 2700 habitants, j'ai rejoint une nouvelle équipe dans une ville de 2000 habitants dans le Nord Pas de Calais. L'occasion pour moi de découvrir une autre organisation et un autre challenge.

J'ai 27 ans d'expériences professionnelles maintenant dont 24 ans dans le secteur commercial (Banque et Ecole de commerce privée, collectivité locale)



de l'urbain au rural, je suis passée d'une ville de 100 000 habitants à une petite ville rurale, car habitante engagée à Roubaix, j'ai eu la chance d'y être conseillère municipale pendant le mandat 2001-2008 à l'animation d'abord, puis aux élections.



Toutes ces expériences m'ont permis d'acquérir une certaine polyvalence même si l'étendue des connaissances est large. Il ne suffirait pas de toute une vie pour comprendre les méandres de la Fonction publique territoriale.

J'aime mon travail par sa variété, par les contacts humains, et l'enrichissement qu'il apporte.

















Mes compétences :

Revue de presse

Communication

Collectivités territoriales

Documentation

Management d'équipe

Gestion de projets