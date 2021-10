Anne-Marie DIEUDONNE (VANDENBROUCK-NICOLAS)

Mes 14 années dexpériences professionnelles m'ont permis daller au-delà de mes compétences dASSISTANAT DE DIRECTION et dacquérir un réel rôle dOFFICE MANAGER.



Aujourdhui de nombreuses structures recherchent une personne capable de gérer à la fois les affaires des dirigeants et ladministration de lentreprise. Elles recherchent une personne engagée, fiable, polyvalente et réactive, sur qui elles pourront sappuyer pour confier et déléguer une partie les tâches quotidiennes.



J'affectionne tout particulièrement les postes pluridisciplinaires, qui me permettent dutiliser toutes mes compétences et également de les enrichir encore plus. Je m'appuies quotidiennement sur mon organisation, mon sens du relationnel, mon autonomie et ma force de proposition.



Lutilisation des langues et l'inter-culturalité sont de réelles motivations supplémentaires.



Mes compétences :

Gestion de projets

Organisation d'évènements

Animation de réseau

Animation de réunions

Planification

Compte rendu

Négociation contrats

Communication

Assistante de direction

Espagnol courant

Catalan courant

Gestion des priorités, du stress

Anglais courant

Plan de formation

Comptabilité générale