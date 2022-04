Anne-Marie FILIP

Actuellement en formation d'Assistant de service social à l'ETSUP (Ecole Supérieure de Travail Social) à Paris, je suis en recherche d'un stage d’environ 6 mois au cours de l’année 2015-­2016, auprès d'un(e) Assistant(e) de Service Social.

Du fait de ma situation particulière, je n’ai pas de date imposée pour le début de ce stage. En effet, étant en troisième année de formation l’année dernière, j’ai décidé, au vu de mon avancement pour les différentes épreuves de décaler ma présentation au diplôme d’un an, afin de pouvoir prendre du recul sur mes différentes expériences, renforcer mon bagage de future professionnelle et ainsi arriver plus apte et plus sereine sur le terrain le jour venu.



Mes compétences :

Dynamique

Manager

Organisation

Sens de l'organisation

Sérieuse

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel