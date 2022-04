Anne-Marie Françoise GRAS CLEMENCEAU

Passionnée par les mots, la langue française l'écriture et la poésie, j'aime écrire des textes très littéraires et poétiques qui mèlent fiction, amour de la nature et philosophie.

Dans ma carrière antérieure, j'ai mis ces compétences au service de la communication d'entreprise, l'animation et l'enseignement.

C est aussi pourquoi, aujourd'hui, je me passionne pour le soutien de jeunes collégiens et lycéens dans le domaine de la langue et de la littérature française ainsi que du droit et de l'économie.



Mes compétences :

Communication