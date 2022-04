Anne-Marie GOETHALS

Je bâtis des projets de communication interne et externe auxquels j'associe des artistes graphistes contemporains.

Je prépare les dossiers de présentation des PME désirant exporter.



Un parcours dans la communication d'entreprise :

responsable de communication corporate dans des multinationales ;

j'ai créé la filiale en France d’un groupe pharmaceutique étranger et a coordonné la communication au niveau européen ;

Grace à mes postes en France, Grande-Bretagne et Espagne, j'y ai tissé un réseau relationnel.



Connaissance de plusieurs secteurs d'activité et notamment du luxe (vins et spiritueux, parfums, horlogerie, bijouterie, accessoires de mode) habituée à travailler en 3 langues (français, anglais, espagnol) dans des milieux multiculturels.



Formation de linguiste ET de communication