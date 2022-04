Anne-Marie HENRY

Bonjour à vous qui visitez mon profil.



Mon projet : mettre à disposition ma polyvalence et mon adaptabilité et permettre aux entrepreneurs de se consacrer à leur coeur de métier.



Ceci en les dégageant des responsabilités d'organisation et d'administration.



J'ajoute à mes compétences techniques et relationnelles une double compétence en gestion et administration des entreprises.



Dans l'administration des entreprises, il est nécessaire de posséder des capacités d'analyse et de synthèse que j'ai acquises au cours de ma carrière. Mes qualités d'organisation, d'indépendance, m'ont permis de gérer de nombreux projets. Et mon aptitude au travail en équipe s'est développée avec les encadrements que j'ai réalisés.



Mes compétences :

Administration

Production