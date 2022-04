Anne-Marie LAMACHÈRE

Pendant 30 ans, j’ai organisé des voyages incentives en France pour une clientèle internationale. J’ai apprécié de mettre au point des programmes sur mesure pour que ces touristes étrangers se sentent bien accueillis et découvrent les richesses culturelles de la France. Tous mes voyages personnels à l’étranger m’ont permis de découvrir d’autres cultures et d’apprécier leurs différences.



Pendant 7 ans, j'ai travaillé chez Interculture ILC, un organisme de formation en langues pour professionnels. J'ai été ravie d’être souvent en contact avec des expatriés, qui séjournent en France avec leurs familles. J’ai apprécie également que, dans les formations, l’accent soit mis sur l’accueil, l’accompagnement et l’élaboration d’un programme personnalisé.



Je suis maintenant à la recherche d'un poste ou de missions de secrétariat avec le statut d'auto entrepreneur..



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Français

Prise de parole

Rédactionnel

Gestion de projet