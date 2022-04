Anne-Marie LIVOTI

Mon travail consiste à définir, concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer des dispositifs de formations à distance.

J'ai longtemps travaillé sur des formations spécifiques aux élèves du premier degré et à l'enseignement adapté au collège.

Depuis septembre 2015, je suis responsable de toutes les formations pour adultes du site de Toulouse (hors concours CRPE). Les formations dont j’ai la charge aujourd’hui comprennent :

- des remises à niveau des savoirs de base (S'initier, Se perfectionner, Maîtriser),

- une préparation au CFG,

- un cycle préparatoire au DAEU A et au DAEU B,

- une collection de niveau BAC+ : « Renforcer ses compétences » en orthographe, grammaire, rédaction classique et professionnelle, mathématiques, méthodologie et communication interpersonnelle,

- une formation post-BAC : « Devenir écrivain public ».

Je participe aussi très régulièrement à des projets d'établissement liés à l'anglais (AEL, English by Yourself, English for Schools, D'COL, etc.) et à la formation professionnelle continue.

J'ai conçu, pour la rentrée 2019, cinq cours à la carte d'anglais (du niveau CP au niveau CM2) à partir de contenus rédigés par des enseignantes du premier degré pour les cours réglementés du CNED.





My current job is to define, design, implement, monitor and evaluate distance learning devices.

I have worked for a long time on specific courses for primary school children and adapted courses for secondary school pupils.

Since September 2015, I’ve been in charge of all the distance learning courses for adults at the CNED site of Toulouse (except CRPE teaching competition).

I am also very regularly involved in English language projects (AEL, English by Yourself, English for Schools, D'COL, etc.) and in continuing vocational training.

In 2019, I've created five English courses for young children from a bank of exercises written by primary school teachers.



Mes compétences :

Informatique

Enseignement

E-learning

Réseaux sociaux

Anglais

Enseignement Universitaire

Film

Édition jeunesse

Traduction

Rédaction de contenus

Chant

Ingénierie pédagogique