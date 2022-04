Anne-Marie MARTIN

Pendant de nombreuses années j'ai travaillé dans la communication, notamment en tant qu'attachée de presse indépendante pour des éditeurs engagés dans le bien être de la personne. Ces expériences m'ont fait évoluer vers des formations de développement personnel où j'ai trouvé du sens à mon existence. C'est ainsi que j'ai découvert toutes les richesses et les perspectives de la sophro-analyse des mémoires prénatales avec Christine Louveau.



Je me suis également formée aux Constellations familiales systémiques, ce qui me permet de compléter le travail sur soi que je propose.



Le cheminement intérieur que j'ai vécu à travers ces formations m'a amené à vouloir accompagner les autres à la découverte de ce qu'il sont vraiment. C'est un chemin toujours passionant, qui mène à une véritable renaissance !



Je vous invite à visiter mon site : http://www.sophro-analyse.pro/



Mes compétences :

Enfance