Je suis actuellement Responsable Qualité, Sécurité & Proximité à l'Office Publique de l'Habitat Portes de France Thionville.

Je gère une équipe de 20 personnes.



Je recherche un poste de responsable dans les domaines de la Qualité, de l'Environnement et de la Sécurité.



Mes compétences :

Organisée

Adaptable

Avenante

Rigoureuse



Je suis titulaire d'un DUT HSE, d'une licence 3 SEQ, et d'un Master 2 Sécurité Environnement et Qualité.