Anne VOGEL

- Coordination des préparations aux concours sanitaires et sociaux.

- Coordination du dispositif d'accompagnement et de formation pour des personnels en CUI-CAE dans l'Education Nationale.

- Coordination d'Actions Territoriales de Consolidation de Parcours.

- Formations tuteur en entreprise.

- Formations en gestion du stress et de l'agressivité, confiance en soi.- Prestations Pôle Emploi (Activ'Projet, Cap projet, OE, BCA, STR, CIBLE…)

- Gestion complète de cellules de reclassement

- Bilans de compétences (salariés)

- Conseil à la Validation des Acquis de l’Expérience

- Utilisation de la méthodologie ADVP

- Passation de tests (IRM-R…)

- Analyse du parcours et des attentes professionnelles

- Instauration d’une dynamique motivationnelle

- Méthodologie des techniques de recherche d’emploi (CV, lettres, entretiens)

- Connaissance du tissu socio-économique lorrain

- Information sur les aides et mesures pour l’emploi

- Conduite d’entretiens individuels et d’ateliers collectifs

- Gestion des relations partenariales institutionnelles (Pôle Emploi, DIRECCTE) et privées (entreprises, agences intérim…)

- Participation active aux Comités de Suivi des cellules de reclassement

- Suivi administratif et pédagogique des dossiers (synthèses, facturation…)



Mes compétences :

Formation

Orientation

Psychologie

Psychologie du travail

RECLASSEMENT

Ressources humaines