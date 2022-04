Annelise CORBRION

J'ai commencé ma carrière dans le monde des médias par le journalisme. D'abord en tant que pigiste dans les quotidiens régionaux, puis en tant que journaliste pour un magazine de renommée nationale.

Peu à peu, j'ai décidé de bifurquer dans le monde de la communication. J'ai alors trouvé une place de chargée de communication au sein d'un grand groupe : le constructeur de logements ossature bois Ossabois. Ce travail, très polyvalent m'a conforté dans mon choix. Après avoir engrangé un maximum de connaissances et d'expériences au sein de ce groupe et, un peu malgré moi je dois le dire, j'ai décidé d'ouvrir ma propre agence de communication et d'événementiel sur le bassin roannais.

Entre création de logo, réalisation de perspectives et rédaction de dossiers... ma vie est aujourd'hui bien remplie, et mon travail toujours aussi passionnant !



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Communication

Evénementiel

Infographie

Internet

Littérature

Presse

Rédaction

Relations Presse

Site internet

SketchUp