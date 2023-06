Camille CORBRION

Créative , autonome , organisée .mobile



Issus de droit , j'ai parallèlement â ma licence travaillé 4ans dans la vente haut de gamme . Ce qui m'a permis avec les tests d'entrées d'intégrer la CCI grand Lille , au cepreco . Pour une formation en alternance de responsable visuel merchandiser .



Mon expériences professionnelles m'a conduite â cette réorientation afin de mettre à profit mes capacités . ( en tant que vendeuse et adjointe )Mon sens du contact m'a permis de travaillé effacement au sein d'une équipe et de me positionner pour d'autres responsabilités J'ai pu participer à des projets pour stefanel et madura , dans le cadre de soirées privilèges . ( mise en avant de produit showrooms, petits défilés ..)



Je souhaite relevé ce nouveau challenge et m'épanouir dans ma vie professionnel dans un premier temps par mon alternance puis en tant que chef de projets merchandiser .





Investie , et motivée par mon projet , je cherche une entreprise pour mettre à profit mon énergie , ma pratique sur le terrain et l'apport théorique de l'école que l'intègre en octobre 2015 . Cela avec un rythme de 3 semaines en entreprise, avec les vacances scolaires et 1 semaine en cours .



Mes compétences :

Maîtrise des techniques de ventes dans le luxe

Gestion juridique et fiscal d'entreprise

Aisance relationnelle , sens du contact et service

Polyvalente