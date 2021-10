Annette LECLERC-VANEL

Directeur d'agences opérationnelles et directeur de secteur dans les métiers des services pendant 20 ans, je suis depuis 23 ans



Coach,

Consultante et formatrice en management, leadership et développement personnel,

Superviseur de coach

Superviseur dans les groupes de co développement.

Superviseur en process com coaching



Dans les Organisations privées et publiques, J'accompagne des dirigeants, des managers et leurs équipes, dans les changements individuels et collectifs.



Accréditée Coach et formatrice auprès de la Commission Européenne, j'interviens également dans la gestion et la prévention du Harcèlement Moral.



Je suis Consultante-partenaire de la CEGOS dans la gamme management , développement personnel et dans la gamme CEGOS Dirigeants



Mes compétences :

Développement personnel

Accompagnement au changement

Coaching

Formation

Management

Leadership

Cohésion d' équipe

PROCESS COMMUNICATION