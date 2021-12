Annie HARAN

J'ai un parcours de + 20 ans dans le domaine de la comptabilité et mon expérience m'a permis d'acquérir des compétences significatives dans le domaine des flux financiers et analytiques, des outils de reporting et du management.



J'ai fait du management de transition en m'inscrivant dans la stratégie de développement d'entreprise à travers la création d'un Service, mais également dans des projets de restructuration, de développement d'outils d'analyse et de reporting, et la mise en place de procédures.



Je porte une attention particulière à l'efficacité des équipes en actualisant les méthodes de travail, en optimisant les outils comptables. Accompagner des équipes vers des objectifs à atteindre est pour moi une motivation de tous les jours, c'est mon fil conducteur.



J'ai le sens des affaires, j'aime sentir le pouls de l'entreprise à travers l'analyse comptable, et j’apprécie beaucoup de travailler en collaboration avec les Contrôleurs de Gestion.



Mes compétences :

Comptabilité

Management

Comptabilité clients

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Analyse comptable

Management de transition

Comptabilité analytique

Reporting

Fiscalité

Trésorerie