Anthony ADAM

Personne dynamique et volontaire, j'ai acquis à l'occasion de mes différents postes dans différentes structures, une expérience très enrichissante. Mes aptitudes dans le management et le technique m'ont permis une mise en place facilité des diverses missions qui m'ont été confiées. Avoir travaillé dans différentes structures, de la PME au groupe international mais aussi avoir travaillé au sein de la fonction transversale qu'est la qualité a facilité ma compréhension du fonctionnement d'une entreprise avec ses différents services et leurs méthodes de travail.



Soucieux d'intégrer un poste en tant que force de propositions et d'actions, je mets mon professionnalisme et mes capacités organisationnelles au service d'une entreprise désireuse d'améliorer son fonctionnement.



Anglais TOEIC à 815 (parlé, lu, écrit) obtenu en juin 2008.

Bases en Allemand.



Très bonne maîtrise de l'outil informatique (Microsoft Word/ Excel / Access / PowerPoint / Project), système ERP Toltech, Clipper et AS 400)



Maîtrise de l'outil CAO (Solidworks, inventor ,Autocad, Catia V5)



Formations :

Formation d'auditeur interne selon l'ISO 19001

Formation maîtrise des outils 6 sigma pour devenir Green Belt



Thèse professionnelle :

"Comment choisir les outils à adopter lors de la mise en place dune politique damélioration continue dans les PME ?"



Mes compétences :

Amélioration Continue

Hoshin

kaizen

Lean

Methodes

Méthodes & qualité

Production

Qualité

Toltech

Solidworks

Microsoft Office

Microsoft Access

ISO 900X Standard

IBM AS400 Hardware

Clipper

Autodesk Inventor