Anthony BURLIER-PICARD

Mes emplois et formations m'ont transmis la passion des études marketing et du monde du commerce international.

Ayant endossé à de multiples reprises et toujours avec succès le rôle de responsable marketing ou encore de chef de projet pour des entreprises issues du luxe aussi bien que de la haute technologie, j'ai appris à satisfaire aux exigences des différents marchés et aux spécificités culturelles et linguistiques.

Capable de pousser les nombreuses études et analyses nécessaires à toute relation "pour le Long Terme" à un niveau supérieur de compétitivité, j'ai également eu la chance d'ouvrir mon entreprise au début des années 2000.



Mes compétences :

Études de marché

Chef de projet

Communication

Benchmarking/veille

Marketing

Veille stratégique

Benchmarking

Responsable Marketing

Chef de produit

Merchandising

budgets

Adobe

Adobe Illustrator

Adobe Indesign