Anthony HOCHET

Diplômé d'un Master en Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales spécialisé en Analyse Décisionnelle, je suis actuellement ingénieur d'études et développement et souhaite à moyen terme me spécialiser dans le domaine de la Business Intelligence.



Mes connaissances universitaires alliées à mon savoir faire en informatique me permettent aujourd'hui de disposer de compétences technico - fonctionnelles en programmation et en gestion de bases de données relationnelles.



Les différentes missions en tant qu'ingénieur d'études et la diversité des domaines d'application (banque, administration, entreprises) m'ont permis d'acquérir l'expérience nécessaire pour évoluer au sein de l'informatique décisionnelle.



Mes compétences :

Informatique

Statistiques

Analyse de données

Recherche opérationnelle

Gestion de production

Décisionnel

Mathématiques

Java

Struts

Hibernate

Spring

J2EE

Business Intelligence

XML

SQL

PL/SQL