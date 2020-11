Anthony LE PALLEC

Depuis octobre 2017, je travaille chez Maisons du Monde au sein de l'équipe support magasin niveau 2 en tant que référent technique. Je suis responsable de la bonne tenue des procédures ainsi que de la prise en charge d'incidents complexes non résolus par le niveau 1. Une autre facette de mon travail concerne la communication auprès des différents interlocuteurs intervenant sur les ouvertures des magasin.



Auparavant, j'ai travaillé pendant huit ans dans une ESN de la région nantaise. J'ai commencé par y assurer le support informatique aux utilisateurs au sein du Service Desk. J'intervenais à distance sur les postes des clients afin de résoudre les divers incidents qu'ils rencontraient (bureautique, réseau, poste de travail) et, le cas échéant, assurait l'escalade au niveau supérieur.



Puis logiquement jai évolué vers un poste de technicien de proximité auprès de différents clients de la société. Jy effectuais la préparation, le paramétrage et la livraison de postes informatiques et de matériels nomades (tablettes, Smartphones, téléphones IP), la maintenance des imprimantes et copieurs, la gestion du stock, tout en continuant à assurer la résolution des incidents. Jassurais également l'accueil des utilisateurs au sein du support informatique, en leur apportant conseil et formation sur lusage des bonnes pratiques informatiques au sein de lentreprise.

Ensuite j'ai encadré pendant deux ans une équipe de quatre techniciens sur deux sites distants (Nantes et Paris) en tant que référent technique. J'étais l'interlocuteur privilégié des administrateurs systèmes et réseau et du responsable production du service informatique interne. Je relayais les informations de la DSI aux techniciens de mon équipe et remontais les anomalies que nous constations sur le terrain.