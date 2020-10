Anthony POIRIER

Ayant passé presque 20 années dans l’industrie mécanique et plus particulièrement dans le secteur aéronautique à travers différents métiers (Forge, traitement thermique, usinage, contrôle CND, achats matière), un nouveau challenge professionnel m’a été proposé, le métier de commercial. À la suite de plusieurs formations aux métiers de la vente c’est un réel plaisir aujourd’hui de partager mes expériences et mon expertise à travers les différents acteurs.



Mes compétences :

La négociation des prix et des conditions

L'énergie et la pugnacité

L'organisation de mon temps de travail

La connaissance technique des produits

Négociation

Métallurgie

Commercial

Gestion de projet

Autonomie

Profil commercial

Solidworks

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Kaizen

Eight Disciplines

Autocad