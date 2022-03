Antoine BARBERA

Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai recruté, animé, dirigé, motivé, accompagné des hommes de différents niveaux (cadres, employés, commerciaux, techniciens, publics en difficulté) avec, comme objectif, développer et valoriser « le capital humain » tout en garantissant une culture du résultat.



J’ai pu réussir dans la fonction de responsable que j’ai exercé dans différents secteurs d’activités, grâce à des formations internes ou externes à l’entreprise, à mes capacités d’adaptation, d’écoute active et d’analyse.



Toutes ces missions de terrain, riches et variées, souvent dans des contextes difficiles et concurrentiels m’ont permis d’acquérir un « savoir-faire » et un « savoir être » dans le domaine du management.



Cette expérience est complétée par un cursus significatif à des postes opérationnels dans le domaine de la prestation de service aux particuliers ainsi qu’aux entreprises. Cette vision globale de terrain facilite la mise en place d’une stratégie commune afin d’optimiser au mieux la rentabilité de l’entreprise avec un souci permanent de qualité.