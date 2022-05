Antoine BEAUME DESSERTAINE (BEAUME)

Collaborateur sénior, jexerce mes fonctions dauditeur depuis quatorze années.



Mon expérience m'a permis d'acquérir une maîtrise avancée des techniques d'audit et de contrôle interne, d'assurer la conformité aux différentes réglementations (SOX, AMF, Sapin 2, etc...) et plus largement de participer à l'affermissement de la gestion des risques.



Je me décris comme une personne portée sur les actions concrètes et opérationnelles, transverse dans sa vision et toujours rigoureux afin de concilier les divers impératifs en jeu dans une problématique donnée. Ma faculté d'assimilation et ma fiabilité professionnelle sont mes principaux atouts. Serein dans le travail, et doté d'une très bonne aisance relationnelle, jai été régulièrement responsable de plusieurs assistants lors de mes missions de conseils et dauditeur interne où je mépanouis également à transmettre mes acquis et connaissances.