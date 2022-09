Antoine BISIAUX

Responsable de clientèle pour la société Prisma Media Digital, je suis en charge de la gestion d'un portefeuille de comptes (annonceurs, agences et plateformes d'affiliation) que je dois développer. Notre activité principale est la monétisation de bases de données. Je travaille aussi sur des produits liés à la collecte de profil, du branding et des opérations spéciales.

Avant ça, j'étais chef de projet webmarketing pour la société Farcot Laboratoires où mon rôle était l'acquisition de nouveaux clients via Internet (e-mailing, display). J'étais aussi référent technique pour l'optimisation du back-office et la gestion de base de données.



Durant mes 4 ans à l'ESC Lille, j'ai eu l'opportunité de faire 2 stages: un de 3 mois à Manchester chez un éditeur de magazines de musique classique (Impromptu Publishing) en tant qu'assistant marketing et le second d'1 an au sein d'IBM France en tant qu'assistant marketing dans le département Marketing et communications "Talent & Learning" Europe.

J'ai pu aussi m'investir dans la vie associative de mon école en rejoignant One ID, l'association d'informatique, communication et radio. J'étais au sein du pôle communication où notre mission principale était la confection d'affiches pour d'autres associations ou entreprises.



Mon projet professionnel est de travailler pour une entreprise tournée vers l'international. j'aimerais acquérir de l'expérience en France pour pouvoir envisager une expatriation dans quelques années.



Mes compétences :

E-mailing

Marketing

Webmarketing

Chef de projet

HTML

Base de données

Affiliation

SEM

CPL

Négociation commerciale

Marketing performance

Acquisition clients