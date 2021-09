Antoine CRAHES

Responsable Nuit (Expéditions + Marée) : STEF Logistique Bain de Bretagne (Prestation CARREFOUR)



Diverses expériences dans le domaine de la Logistique et actuellement « Responsable Nuit » au sein du groupe STEF, j'ai acquis une connaissance variée de la Logistique et du Transport ainsi que du management d'équipes.



Management de divers projets, gestion et optimisation du stock, de l'approvisionnement, de l'implantation et de la manutention; tant dans le domaine industriel que sur des plateformes logistiques et ce à travers divers postes dans le transport, la grande distribution et le grossisme, sont autant d'expériences qui permettent d'avoir une vision élargie de la chaine logistique et que j'aimerais mettre à profit avec de nouveaux challenges.



Ces précédentes activités m'ont permis de développer un relationnel client que j'apprécie et m'ont permis de mettre en œuvre réactivité, rigueur, recherche de solutions et d'optimisations, performance et qualité.





Spécialités : Optimisation de stock, Optimisation d'approvisionnement, Optimisation de production, Gestion de planning, Management opérationnel, Logistique, Amélioration continue, Kanban, Relation client